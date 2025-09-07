Egy kidőlő kordon miatt veszélybe került gyerekeket mentett meg a magyar hokiedző, leszakadhatott a bicepsze

mentés;jégkorong;gyerekek;sérülés;szuperkupa;Kangyal Balázs;

Kangyal Balázs, a jégkorong szuperkupát elvesztő Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club vezetőedző önfeláldozó segítsége közben sérlüt meg.

Amikor kidőlt a kordon, rajta volt egy csomó gyerek, akik hullottak előre, így én reflexszerűen utánakaptam a korlátnak, hogy ne essenek le. Viszont akkor már minimum tíz gyerek lógott a korláton, és ahogy bicepszből, egy kézzel elkaptam, hogy ne essenek be fejjel a vas alá, azt éreztem, mintha megszúrnának egy tőrrel a könyököm felett – tette közzé a Budapest Jégkorong Akadémia Hockey Club (BJAHC) vezetőedzője a csapat Facebook-oldalán, hogy leszakadhatott a bicepsze szombaton, a Ferencváros elleni szuperkupa-mérkőzésen.

Mint azt a szakember közölte, csak a hétfői MR-vizsgálat után derül ki, hogy meg kell-e operálni. Kangyal Balázs a mérkőzéssel kapcsolatban –amelyet az FTC nyert 5-0-ra – elmondta: csapata csak időszakosan tudott úgy játszani, ahogyan szeretett volna, és ez az ő felelőssége.

– Az a fajta munkaminőség és mennyiség, amit a játékosaim elvégeznek, nyilván a jó hokinak és a gyorsaságnak sem tesz jót a szezon elején. Azonban mondtam a srácoknak, hogy ez egy befektetés a jövőnkbe, ezt meg kell tennünk – hangoztatta a megsérült vezetőedző.