Ahogy belemélyedtem Eörsi László „Király Béla (1912–2009)” című könyvének olvasásába, már ismertem a szerzővel készített pár interjút, ezért sejtettem, mire számíthatok. Amikor tényleg elolvastam, akkor jöttem rá, hogy ez egy zavarba ejtő könyv.
Mihail Gudkov vezérőrnagy volt az egyik legmagasabb rangú orosz katonatiszt, akinek a halálát ukrán erők okozták a háború kezdete óta.
Rafael Acostát az őrizetben töltött ideje alatt megverték és megkínozták.
A frankfurti hatóságok elfogtak egy német katonatisztet, akik önmagát szír menekültnek kiadva készült terrorcselekményt elkövetni. A 28 éves férfit kiképzés közben fogták el egy bajorországi laktanyában. A feltételezések szerint a fiatalembernek volt egy társa is. A hatóságok szerint a 28 éves hadnagy tervét az idegengyűlölet motiválta - tudósít az Euronews.