Magát menekültnek kiadva tervezett terrortámadást egy katonatiszt

A frankfurti hatóságok elfogtak egy német katonatisztet, akik önmagát szír menekültnek kiadva készült terrorcselekményt elkövetni. A 28 éves férfit kiképzés közben fogták el egy bajorországi laktanyában. A feltételezések szerint a fiatalembernek volt egy társa is. A hatóságok szerint a 28 éves hadnagy tervét az idegengyűlölet motiválta - tudósít az Euronews.