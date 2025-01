Újra bíróságon a vak komondoros Balogh

Alig 15 perc alatt vége is lett a tárgyalásnak hétfőn a Kecskeméti Járásbíróságon abban az ügyben, amely a vak komondort a családon belüli erőszak jelképévé tette Magyarországon - írja az Index. A súlyos testi sértéssel vádolt egykori fideszes országgyűlési képviselőt, Balogh Józsefet - ahogy az előző tárgyalásra - most is elkísérte Sz.-né, Terike, akinek betörte az orr-, arc-és a járomcsontját, de akivel újra együtt él, és aki így már nem is tanúskodik ellene.