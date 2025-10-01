Új művének bemutatója előtt Kecskés D. Balázs zeneszerző mesélt arról, hogy posztlúdiumaihoz Chopin prelűdjeit vette alapul, amelyek egy hosszabb, számára meghatározó zenetörténeti korszak emblematikus szülöttei.
A szerzői egyesület huszadik alkalommal adta át az elismeréseket azzal a céllal, hogy a kortárs zeneszerzőket és szövegírókat állítsa reflektorfénybe és felhívja a figyelmet a sikeres zenei produkciókba fektetett szerzői munkára.
Tényleg nehezen befogadható a kortárs klasszikus zene? Van átjárás a műfajok között? Tanítható a komponálás? Az Amerikában zeneszerzőversenyt nyert Kecskés D. Balázs mesélt lapunknak.