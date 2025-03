Biztonságtechnikából közepes

A magyarországi információbiztonsági rendszerek védelmi szintje még ma is igencsak alacsonynak bizonyul – derült ki az idei Informatikai Biztonság Napja (ITBN) elnevezésű konferencia-sorozat előadásaiból. A kétnapos rendezvényen több mint 2500 szakember vett részt és több nemzetközileg is elismert előadó számolt be az elmúlt év biztonságtechnikai fejlesztéseiről. Az előadások főbb témája a magánszféra védelme és a minél magasabb szintű információbiztonság ellentmondásos kapcsolata volt.