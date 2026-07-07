Márpedig zárva lesz a bolt!

Semjén Zsolt biztos abban, hogy meg fog valósulni a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szabad vasárnapról szóló kezdeményezése. A KDNP-s politikus beismerte, hogy a kérdésben a kormányon belül sincs "teljes nézetazonosság", Harrach Péter még csütörtökön úgy nyilatkozott: neki elegendő, ha a kormányfő támogatja a kezdeményezést. Semjén szerint a lépés nem fog gazdasági visszaesést okozni, és az sem igaz, hogy sokan elveszítenék állásukat. Nyilatkozatában azt is elmondta: módosító javaslatokat "készek megfontolni, de a törvény meglesz".