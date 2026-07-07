Semjén Zsolt biztos abban, hogy meg fog valósulni a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szabad vasárnapról szóló kezdeményezése. A KDNP-s politikus beismerte, hogy a kérdésben a kormányon belül sincs "teljes nézetazonosság", Harrach Péter még csütörtökön úgy nyilatkozott: neki elegendő, ha a kormányfő támogatja a kezdeményezést. Semjén szerint a lépés nem fog gazdasági visszaesést okozni, és az sem igaz, hogy sokan elveszítenék állásukat. Nyilatkozatában azt is elmondta: módosító javaslatokat "készek megfontolni, de a törvény meglesz".
A kormány megtárgyalta és támogatja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) javaslatát, amely a boltok vasárnapi nyitva tartását korlátozza - jelentette be Harrach Péter frakcióvezető csütörtöki sajtótájékoztatóján. Ezzel szemben az Nemzetgazdasági Minisztérium a hvg.hu kérdésére írt válaszában azt írta: „A kormány tárgyalt a KDNP javaslatáról, de döntés csak azután születhet, miután meghallgatták a boltosok és a szakszervezetek véleményét is”. Tehát a kabinet nem döntött az ügyben, ami ellentmondásban van Harrach bejelentésével.
A Kereszténydemokrata Néppárt törvénymódosítással szeretné elérni, hogy a 400 négyzetméternél nagyobb kereskedelmi üzletek vasárnap zárva legyenek. Érvelésük szerint így több ideje jutna a dolgozóknak a családra. De vajon mit szólnak ehhez a vasárnap is dolgozó munkavállalók?