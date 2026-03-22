Lopott busszal ment haza Kesztölcre egy férfi

Az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki a benne hagyott kulccsal elindított egy autóbuszt, és hazament vele Kesztölcre - tájékoztatta a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség kedden az MTI-t.