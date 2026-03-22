Magyar Péter: Egy 20-30 centiméteres késsel támadtak Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére a kesztölci fórumán

Bilincsben vitték el a rendőrök azt a férfit, aki egy 20-30 centiméteres késsel támadt Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére egy kesztölci fórumon ľ jelentette be Magyar Péter vasárnap Szentgotthárdon, ahova késve érkezett, állítása szerint a kesztölci incidens híre miatt. A Tisza Párt elnöke – idézi a 24 – emlékeztetett, hogy lefejezéssel már fenyegették őt is, de mindenkit kért, hogy ne üljön fel a provokációnak, Orbán Viktor miniszterelnököt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy álljanak ki az erőszak ellen.Lefejezéssel fenyegette meg Magyar Pétert a fideszes Cigány Közösségek Szövetségének nemzetiségi képviselője
Magyar Péter vasárnap négy települést jár be, Szentgotthárd előtt már járt Toronyban, de megy Lentibe és Nagykanizsára is.