Magyar Péter: Egy 20-30 centiméteres késsel támadtak Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére a kesztölci fórumán

A Tisza Párt elnöke felszólította Orbán Viktor miniszterelnököt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy álljanak ki az erőszak ellen.

Bilincsben vitték el a rendőrök azt a férfit, aki egy 20-30 centiméteres késsel támadt Radnai Márkra, a Tisza Párt alelnökére egy kesztölci fórumon ľ jelentette be Magyar Péter vasárnap Szentgotthárdon, ahova késve érkezett, állítása szerint a kesztölci incidens híre miatt. A Tisza Párt elnöke – idézi a 24 – emlékeztetett, hogy lefejezéssel már fenyegették őt is, de mindenkit kért, hogy ne üljön fel a provokációnak, Orbán Viktor miniszterelnököt és Sulyok Tamás köztársasági elnököt pedig felszólította, hogy álljanak ki az erőszak ellen.

Magyar Péter vasárnap négy települést jár be, Szentgotthárd előtt már járt Toronyban, de megy Lentibe és Nagykanizsára is. 

