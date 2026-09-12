A világhírű magyar rendező, Pressburger Imre miskolci házát nézte meg két unokája, Kevin Macdonald rendező és Andrew Macdonald producer. A Népszavának arról is beszéltek, mennyire büszkék nagyapjukra.
Bátraké a szerencse.
Ez az utolsó alkalom, hogy Whitney-ről kell beszélnem – mondta sóhajtva Kevin Macdonald, akivel a Zürich-i Nemzetközi Filmfesztiválon ültünk le egy kávé mellé. Aztán megnyugtattam, hogy a Whitney itt csak mellékes lesz, mivel sokkal inkább vagyok kíváncsi az Oscar díjas nagyapjára, a miskolci születésű Emeric Pressburgerre.