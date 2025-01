Trump nem akart kezet fogni Merkellel - Videó

Igen fagyos hangulatban állt az újságírók elé Donald Trump amerikai elnök és Angela Merkel német kancellár pénteken a Fehér Házban- írtuk a történteket elemző cikkünkben. Ami pedig a fagyos hangulatot illeti: a The Guardian Facebook-oldalára is felkerült az a felvétel, amin a konokul maga elé bámuló amerikai elnök szemmel láthatólag semmi hajlandóságot nem mutat arra, hogy kezet fogjon tárgyalópartnerével, Németország kancellárjával. Noha a fotósok többször is bekiabálják: handshake, handshake! (kézrázás) Donald Trump csak néz maga elé, mintha süket lenne, Angela Merkel pedig vág egy sokatmondó fintort.