A horvát hatóságok őrizetbe vették a 25 éves magyar állampolgárt.
Szkafanderes nyomozók bilincselték meg a gyanúsítottat, akit egy másik bűnügyben is köröztek.
Az elmúlt években több mint félmilliárd forintért vásároltak a fegyvertípusból. Szerettek volna többet is, de valaki váratlanul nemet mondott beszerzésre.
Két kézigránátot dobtak ismeretlen tettesek keddre virradóra egy lakóház udvarára Munkácson, a támadásban, amely egy héten belül a második ilyen eset volt a kárpátaljai városban, senki sem esett baja.
Több kézigránátot találtak Szombathelyen a II. János Pál pápa körúton, a környéket lezárták - tájékoztatott a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs altisztje pénteken.