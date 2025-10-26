Békevágy és botrányok Izraelben

Lehet, hogy korán ünnepelte a világ a nemrég Iránnal kötött nukleáris megállapodást? Lehet, hogy Benjamin Netanjahunak lesz igaza, aki szerint történelmi hibát vétettek Genfben a megállapodást tető alá hozó nagyhatalmak? Iránnak ugyanis nem áll szándékában leállítani sem atomprogramját, sem változtatni az Izraelhez fűződő viszonyán. A másik fronton azonban zárt ajtók mögött folynak a tárgyalások, s talán rövidesen megszülethet az évtizedek óta remélt izraeli-palesztin kiegyezés. Az izraeli belpolitikát eközben egyik botrány a másik után rázza meg.