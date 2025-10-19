Udvaros Dorottya a manipuláció nagymestere, a képmutatás szuggesztív tudora a Madame Tartuffe előadásának címszerepében a Pesti Színházban.
Jó a politikai korrektség? Hasznos a gendernyelvezet? Érdemes szembenézni önmagunkkal és az árnyékszemélyiségünkkel? Befogadjunk-e menekülteket? Kirúgjuk-e őket egy hónap múlva? Hol gyűlik fel a gyűlölet? Mindezen dilemmák a Karácsonyozzatok velünk, vagy ússzatok haza című színpadi mű kapcsán fogalmazódtak meg – amiket nem is haboztunk megosztani a Marosvásárhelyen született, már majd negyed százada Berlinben élő filmrendezővel, drámaíróval és színházi rendezővel, Kincses Rékával.
Egy fiatal nő sorsán keresztül visz közelebb a női lélek rejtelmeihez Kincses Réka a Pentheszileia Program című előadása a Vígszínház Házi Színpadán. A főhősnő egy görög tragédia főszereplője is lehetne, de nem az, ő egy igazi mai modern nő, mai konfliktusokkal, mai kitörési kísérletekkel. A címszerepben Szilágyi Csenge bravúros alakítást nyújt.