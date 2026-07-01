Kajner Péter hangsúlyozta: az éghajlatváltozás ránk döntötte az ajtót az elmúlt években, és ideje az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a rugalmas alkalmazkodás feltételeinek megteremtésével is intenzívebben foglalkozni.
A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban is dolgozott, célja a magyarországi klímastratégia megerősítése lesz, és hogy válaszokat adjon a vízhiány kihívásaira.
Miközben a politikai alkuk a következő hónapokban zajlanak majd, egy dolog világos: a 2040-es célszám nem pusztán technikai számítás, hanem az európai projekt egyik identitás-központú vitája. Arról szól, hogy a kontinens hajlandó-e továbbra is éghajlat-politikai éllovasként fellépni – vagy a választói elégedetlenség, a gazdasági félelmek és a geopolitikai bizonytalanságok hatására visszavesz a tempóból.
Az Orbán-kormány állításával szemben nem a "brüsszeli klímapolitika", hanem az orosz szállítások erőteljes visszafogása többszörözte Európa piaci energiaárait - állítják egyetemi kutatók.