Nem kompetens az OEP biztosítási kérdésekben?

"Az Ön által feltett kérdésekre kompetencia hiányában nem áll módunkban válaszolni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár végrehajtja és betartja a jogszabályok rendelkezéseit, a véleményalkotás nem feladatunk" - írta lapunknak a társadalombiztosító sajtó és tájékoztatási főosztálya. Megírtuk: egy keddi sajtóeseményen elhangzott: nem csak magánkórház jön létre Budapesten mintegy 40 millió eurós beruházással, de most, hogy már lesz egy magánintézmény, amely teljeskörű egészségügyi ellátást képes nyújtani, lesz magán-egészségbiztosítás is.