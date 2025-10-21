Jelenleg 49 per van folyamatban, a jövőben az ilyen eljárások nem polgári peres úton folytatódnának, hanem átkerülnének a közigazgatási bíróságokhoz. Decembertől több gyógyszert és vizsgálatot is szakorvosi beutaló nélkül lehet majd felírni, ami csökkentheti a szakrendelések leterheltségét.
Hajlamosak vagyunk elkerülni azt az – egyébiránt magától értetődő – alapkérdést, hogy egyáltalában mit nevezünk munkának, mi annak legáltalánosabb és legmélyebb tartalma.
"Az Ön által feltett kérdésekre kompetencia hiányában nem áll módunkban válaszolni. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár végrehajtja és betartja a jogszabályok rendelkezéseit, a véleményalkotás nem feladatunk" - írta lapunknak a társadalombiztosító sajtó és tájékoztatási főosztálya. Megírtuk: egy keddi sajtóeseményen elhangzott: nem csak magánkórház jön létre Budapesten mintegy 40 millió eurós beruházással, de most, hogy már lesz egy magánintézmény, amely teljeskörű egészségügyi ellátást képes nyújtani, lesz magán-egészségbiztosítás is.