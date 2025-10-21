Törvénymódosítással védi meg a háziorvosokat az oltásellenesek pereitől az Orbán-kormány

egészségügy;gyógyszer;gyógyszertár;háziorvosok;kompetencia;Takács Péter;

2025-10-21 19:08:00 CEST

Jelenleg 49 per van folyamatban, a jövőben az ilyen eljárások nem polgári peres úton folytatódnának, hanem átkerülnének a közigazgatási bíróságokhoz. Decembertől több gyógyszert és vizsgálatot is szakorvosi beutaló nélkül lehet majd felírni, ami csökkentheti a szakrendelések leterheltségét.

Több szolgáltatást nyújthatnak pácienseiknek várhatóan már decembertől a háziorvosok. Így több népbetegség (például szív- és érrendszeri vagy a cukorbajt) érintő gyógyszernél ritkábban kell szakorvost igénybe venni a felíráshoz – közölte Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár egy keddi háttérbeszélgetésen. Az érintetteknek csak akkor kell majd a szakorvosi rendelőben időpontot kérniük, ha terápiaváltoztatás válik szükségessé, minden egyéb esetben a receptet a háziorvos megújíthatja. Takács Péter szerint jelenleg még másfél millió cukor- illetve kardiológiai betegséggel élő páciens jár rendszeresen vissza a szakrendelésekre szakorvosi ajánlásért. Decembertől ez az öt-tíz perces szakorvos látogatás is okafogyottá válik. Mindez rövidítheti a szakrendelések előjegyzési listáinak hosszát is.

A Népszava kérdésére az államtitkár beszélt arról is, a védőoltást tagadók által az orvosok ellen indított perek miatt törvénymódosításra készülnek. A jogszabály-módosítás mentesítené a gyógyítókat a jogi procedúra alól úgy, hogy az ilyen eljárások nem polgári peres úton folytatódnának, hanem átkerülnének a közigazgatási bíróságokhoz. Miután az orvos az oltás beadásával jogszabályt hajt végre, így a per alanya nem az orvos, hanem a kormányhivatal – jegyezte meg az államtitkár. Hozzátette azt is, hogy jelenleg 49 per van folyamatban.

Ami a jogosultságokat illeti, a gyógyszerfelírás mellett a háziorvosok a jövőben többféle laborvizsgálatot kérhetnek. Így például a PSA-szint mérést, amit eddig csak urológusnak volt joga indikálni, de a csontsűrűségméréshez szükséges dexa-vizsgálatra való beutalást is intézhetik közvetlenül. Továbbá egyes műtéti beavatkozások előtt is a szükségtelenné válik a szakorvosi vizit, mert a háziorvosok is írhatnak emelt támogatású véralvadásgátló, injekciós kezelést. A szakmai hatáskör bővítése az is, hogy a háziorvosok a 45 és 75 év közötti férfiakat évente egyszer elküldhetik prosztataszűrésre, sőt bizonyos laborértékek mellett akár gyakrabban is. a 75 évesnél idősebbeknek viszont már csak a szakorvos javasolhatja ezt a daganat-megelőző vizsgálatot.

A politikus bejelentette azt is, hogy a jövőben az ágyhoz kötött és otthon gondozottak pelenkájának felírásához csak egyszer kell a beteget szakorvosnak látnia, utána szükség szerint a háziorvos is rendelhet ilyen segédeszközt. Az erről szóló jogszabály már egy hete megjelent.

A háttérbeszélgetésen az is elhangzott, hogy a jövőben folyamatosan bővülhetnek a háziorvosok döntési kompetenciái. A következő nagy lépés lehet az ultrahangvizsgálat. Lapunk kérdésére, hogy pontosan mit, milyen diagnózis felállítását segítheti ez az eszköz a háziorvosoknál, Takács Péter azt válaszolta: például hasűri folyadékot vagy nyaki verőérszűkületet diagnosztizálásra használhatják ezeket a beszerzés alatt lévő gépeket. Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének (HAOSZ) alapító elnöke hozzátette: ha például a páciens hasfájdalommal jelentkezik a háziorvos az ultrahang segítségével meg tudja majd mondani, hogy epekő, vesekő okozza a panaszt. Ez már önmagában jelentősen segíti a beteg további ellátását. „Most a legtöbb ilyen esetben nincs más, minthogy beutaljuk őket a sürgősségi osztályokra, mert jelenleg nincs differenciáldiagnosztikai eszköz a kezünkben” – fogalmazott Békássy Szabolcs.

Október elsejétől írhatnak a gyógyszerészek is receptet a patikalátogatóknak. Ennek részleteiről másfél hete a Magyar Egészség-gazdasági Társaság konferenciáján Bidló Judit helyettes államtitkár azt mondta: ha kifogyott a beteg rendszeresen szedett gyógyszere, és a háziorvosa nem érhető el, akkor azt a gyógyszerész is felírhatja és ki is adhatja a patikában. Sőt, hamarosan arra is lesz lehetőség, hogy a gyógyszerészek beadják a védőoltásokat. Az utóbbi feltétele, az elkülönített helyiség és licenc vizsga. A tervek szerint a kötelező védőoltások beadásáért, éppúgy mint a háziorvos, a gyógyszerész sem kérhetne a betegtől térítési díjat, ám a nem kötelezőekért igen.