Politikai kérdéssé vált a dízel ára az egész világon

Nagyon fáj az amerikaiaknak az 540 forintnak megfelelő dízelár. Emelkednek az inflációs várakozások, sőt a rekordmagas ár még a félidős választásokra is rányomhatja a bélyegét. Az idő rövid, még egy tartós béke esetén is csak hónapok múlva rendeződhetne az árazás.