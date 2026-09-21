Nagyon fáj az amerikaiaknak az 540 forintnak megfelelő dízelár. Emelkednek az inflációs várakozások, sőt a rekordmagas ár még a félidős választásokra is rányomhatja a bélyegét. Az idő rövid, még egy tartós béke esetén is csak hónapok múlva rendeződhetne az árazás.
Kijevi látogatásán az Európai Bizottság elnöke az eddigieknél is több támogatást ígért az ukrán elnöknek. A büntetőintézkedések tizedik körének egyik fő lépése a kőolajtermékek árplafonja lesz.
Vádat emeltek Romániában a Lukoil egyik kőolaj-finomító vállalata, a ploiesti-i Petrotel és az orosz olajcég európai főrészvényese, a Hollandiában bejegyzett Lukoil Europe Holdings, illetve a cégcsoport több romániai vezetője ellen, akiket pénzmosással és hűtlen kezeléssel gyanúsítanak - közölte hétfőn a ploiesti-i ügyészség.