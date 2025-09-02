Orbán csitította le a dulakodókat Pécsett

A kilenc óra körül befutó miniszterelnöki konvojt a kormánypárt hívei mellett mintegy tucatnyi ellentüntető fogadta. A főként nyugdíjas korú kormánypártiak dulakodni kezdtek az atomtemető ellen tiltakozókkal, aminek Orbán Viktor vetett véget: azt mondta, hogy az ehhez hasonló provokációkat és támadásokat méltósággal kell viselni - írja a hvg.hu.