Szerinte rossz reakció, hogy az Orbán-kormány médiája rászáll a hatalmat „becsmérlő” előadókra.
A Vadhajtások emberét a rendőrök az egyik sértett, Bedő Dávid videója alapján azonosították.
Újdonság, hogy több fideszes siker mellett egy-két kudarcos kormánypárti eredmény is becsúszott. Az ellenzék most Dunaújvárosban szenvedett jelentős vereséget.
A kilenc óra körül befutó miniszterelnöki konvojt a kormánypárt hívei mellett mintegy tucatnyi ellentüntető fogadta. A főként nyugdíjas korú kormánypártiak dulakodni kezdtek az atomtemető ellen tiltakozókkal, aminek Orbán Viktor vetett véget: azt mondta, hogy az ehhez hasonló provokációkat és támadásokat méltósággal kell viselni - írja a hvg.hu.