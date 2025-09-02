Azahriah: A mocskosfideszezés egy fesztiválon nem túlságosan előrevezető

Orbán Viktor;elismerés;szavazók;hatalom;kormánypártiak;előadóművészek;kormánykritika;Azahriah;Mocskos Fidesz!;

2025-09-02 17:00:00 CEST

Szerinte rossz reakció, hogy az Orbán-kormány médiája rászáll a hatalmat „becsmérlő” előadókra.

„Megbántam egyébként, mert nem helyes dolog semmilyen szavazótábort minősíteni ilyen szinten. Mert nem biztos, hogy tehetnek róla” – idézi a Telex, mit mondott Azahriah a Jólvanezígy podcastben.

Mint ismert, a Puskás Arénát nem is olyan régen háromszor is megtöltő z énekes-dalszerző július elején az Instagramon egy értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit. Orbán Viktor válaszul azt írta, gúnyolódni 2,3 millió ember szavazatán nem helyes dolog, „ezt még a Tisza Párt vagy bármilyen tehetséges zenész se teheti meg”, Azahriah pedig bocsánatot is kért, most pedig azt mondta, a reakciója a véglényezésre „egy korrekt meglátás” volt, egy nyugat-európai országban is méltó reakció lett volna. Ettől függetlenül szerinte rossz reakció, hogy az Orbán-kormány médiája rászáll a hatalmat „becsmérlő” előadókra. Kitért a nyári fesztiválszezonban megszokottá vált mocskosfideszezésre is, amire az ő korábbi bulijain még nem volt példa. – A mocskosfideszezés egy fesztiválon nem túlságosan előrevezető, nem túl sok hírértéke van – fogalmazott. Szerinte a Puzsér Róbert-féle polgári ellenállásnak több értelme van, és a tüntetéseken kellene hangsúlyozni ezeket az elégedetlenségeket.

A beszélgetésben szóba hozták a Digitális Polgári Körök rendszerét és Dopemant. Azahriah szerint ezeket a figurákat (köztük például Tóth Gabit is) nem nem a NER környékezi meg pénzzel, sokkal inkább a hype és az vezérli őket, hogy mekkora dolog Orbán Viktor jóban lenni és közös képeken feszíteni. – Szerintem sok emberben az előadók közül is ugyanaz a fajta szolgalélek lehet, mint a társadalom nagy részében – tette hozzá, megjegyezve, örülne, ha Magyar Pétert a megválasztása esetén is lehetne kritizálni, sőt, szerinte kell is. Ajsa Luna augusztus 20-i koncertjéről, illetve arról, hogy Novák Előd feljelentette az énekesnőt, mert szerinte sértő volt a performansza, az volt a véleménye, hogy nagyon rossz társadalmakat idéz, hogy a nemzeti értékek megsértése miatt börtönnel lehet büntetni valakit.