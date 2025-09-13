Korrupcióellenességre nevelt a Telenor

Idén 22. alkalommal rendezték meg az Országos Ifjúsági Sajtófesztivált a Millenáris Parkban. Az eseményen a Telenor, a Transparency International korrupció ellenes szervezettel együttműködve abban kívánnak segítséget nyújtani, hogy a fiatal újságírók megismerjék az átlátható és tisztességes közélet fontosságát, valamint a korrupció elleni küzdelem jelentőségét.