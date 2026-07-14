ÁSZ-büntetés - A Liberálisok közös fellépésre szólítják az ellenzéket

Az Állami Számvevőszék büntetése miatt közös fellépésre szólítja fel az ellenzéket a Magyar Liberális Párt. Az ÁSZ a Fidesz megrendelésére sok milliós büntetésekkel akarja ellehetetleníteni a választások előtt az ellenzéki pártokat, köztük a Liberálisokat is. A számvevőszék lépése nem más, mint az ellenzék felszámolására tett kísérlet, a demokrácia elleni támadás - írják a közleményükben.