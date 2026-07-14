Kilenc európai ország megállapodott abban, hogy támogatják Ukrajna ambiciózus erőfeszítéseit egy saját rakétavédelmi rendszer kifejlesztésére, amely siker esetén biztosítaná Ukrajna védelmét az orosz ballisztikus fenyegetéssel szemben és részévé válna Európa légvédelmének is.
Az Állami Számvevőszék büntetése miatt közös fellépésre szólítja fel az ellenzéket a Magyar Liberális Párt. Az ÁSZ a Fidesz megrendelésére sok milliós büntetésekkel akarja ellehetetleníteni a választások előtt az ellenzéki pártokat, köztük a Liberálisokat is. A számvevőszék lépése nem más, mint az ellenzék felszámolására tett kísérlet, a demokrácia elleni támadás - írják a közleményükben.