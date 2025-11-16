Kevés budapesti városrész mondhatja el magáról, hogy egyszerre múltidéző, közösségformáló és a fenntartható jövő irányába mutató. A Kispest szívében található Wekerletelepen a helyi közösség indította el a környezettudatos átalakulást. A századfordulós gyökereiből táplálkozó, egyedülálló városszövetet egy évszázada élteti a természet, az építészet és az emberi közösség harmóniája, és most új, környezetbarát irányba fejlődik tovább.
Modern földosztásnak nevezte Schwartz Béla ajkai polgármester, hogy a bódéi városrészben, az egykori bolgárkertészek hagyományát őrizve egy önkormányzati területet parcelláztak, melyen bárki gyümölcsöt, zöldséget termelhet.
Az elképzelések szerint az év első felében véglegesítik a Földművelésügyi Minisztériumban készülő Városi agrárpolitikát - közölte Hegedűs Gábor vidék- és térségfejlesztési szakreferens kedden Budapesten a Közösségi kertészkedés a városban címet viselő tanácskozáson.