Wekerle Sándor százada: ódon telep korszerű módon

Kevés budapesti városrész mondhatja el magáról, hogy egyszerre múltidéző, közösségformáló és a fenntartható jövő irányába mutató. A Kispest szívében található Wekerletelepen a helyi közösség indította el a környezettudatos átalakulást. A századfordulós gyökereiből táplálkozó, egyedülálló városszövetet egy évszázada élteti a természet, az építészet és az emberi közösség harmóniája, és most új, környezetbarát irányba fejlődik tovább.