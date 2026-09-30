Amerikai hírszerzési figyelmeztetések után Andrej Babiš már orosz hibrid háborúról beszél

A cseh miniszterelnök látványosan keményített Moszkvával szembeni retorikáján. A Deník N napilap szerint Babiš amerikai hírszerzési tájékoztatást kapott, miközben a lengyel és dán szolgálatok újabb orosz hibrid akciók lehetőségére figyelmeztetnek. A prágai BIS úgy tudja, nincs konkrét cseh célpont.