A cseh miniszterelnök látványosan keményített Moszkvával szembeni retorikáján. A Deník N napilap szerint Babiš amerikai hírszerzési tájékoztatást kapott, miközben a lengyel és dán szolgálatok újabb orosz hibrid akciók lehetőségére figyelmeztetnek. A prágai BIS úgy tudja, nincs konkrét cseh célpont.
Az Ukrajna védelméhez kulcsfontosságú hírszerzési támogatást is felfüggesztette Washington, hogy rákényszerítse Zelenszkij elnököt a Trump által diktált békefolyamat megkezdésére – közölte a CIA főnöke.
A washingtoni szenátus hírszerzési bizottsága tegnap közzétette jelentését a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) által még a Bush-kormányzat idejében alkalmazott, kínzás határát súroló vallatási módszerekről.
A külföldi jelhírszerzésre szakosodott amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) naponta több millió fotót gyűjt össze a digitális kommunikációs csatornákból, köztük 55 ezer olyan nagyfelbontású felvételt, amely arcfelismerő programokkal is elemezhető. Ezt a The New York Times közölte vasárnap az Oroszországba szökött amerikai informatikustól, Edward Snowdentől származó dokumentumokra hivatkozva.