Thury Lili, Thury Zita és Thury Gábor mindhárman alkotással foglalkoznak, csak különböző területeken: Lili képző- és vizuális művészettel, Zita tánccal és mozgással, Gábor színház- és performanszművészettel. A Trafóban ötödször látható közösségi színházi előadásukban a családi örökségből indulnak ki: nagyapjuk, Balog László az 1930-as évek tűrt, majd betiltott munkásmozgalmában töltött be fontos kultúraszervező szerepet a gödi Fészekben, ahol megfordult többek között Kassák Lajos, Zelk Zoltán, Madzsar Alice és József Attila is. A korabeli archív anyagok, mára eltűnt művészeti formák – köztük a mozgásos szavalókórus – mába emelésével a három testvér egy tipikusan mai dolgozói csoportról készített előadást: a szabadúszókról, akikre a társadalom egy része még előítéletekkel tekint, akár a szocializmusban még bűnözőként megbélyegzett közveszélyes munkakerülőkre (KMK). Hiszen nincs szabályozott munkaidejük és -helyük, sem fix keresetük. Ami nem mindig önként választott életforma, sokkal inkább a társadalmi rendszerek rugalmatlansága, részben maga a művészeti terület adottsága, annak minden szabadságával, külső és belsővé tett kényszerével együtt.
Rigó Jancsi szinte kizárólag Géza csapossal váltott néhány szakmai mondatot. Nem volt szószátyár típus. Azután egyszer csak eltűnt.
Ha a nagyra becsült olvasó hiába kutat emlékezetében a magyar hippimozgalomról, nem feltétlenül kortünetre kell gyanakodnia, vagy a gyengeségét kárhoztatnia. Valljuk meg, a hatvanas-hetvenes évek, a személyi igazolványok minden betűjét betartani hivatott közegek, az állandó lakcím és a közveszélyes munkakerülés valóban nHem kedveztek a szabad szerelem hazai lovagjainak.