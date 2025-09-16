Kémkedhet az okostévé?

A Samsung tévék felhasználói kézikönyvének apró betűs részéből kiderül, hogy okostévéi, feltéve, hogy be vannak kapcsolva, akkor is figyelnek a környezetükre, ha éppen ennek semmi jelét nem mutatják. A probléma az, hogy a beszélgetést további elemzésre egy külső szerverre továbbíthatja. A Samsung közölte: a felvételeket minden esetben titkosítják, ez biztosítja az anonimitást.