Egy 13 éves kislány igenis kiskorú, az orális szexre kényszerítése igenis pedofília – hívta fel a figyelmet a Demokratikus Koalíció elnöke.
Egy alvó ember a jog szerint védekezésre képtelen személy, ez pedig súlyosbító körülmény.
Elfogták a rendőrök a brutális fiúkat és apjukat, egyik áldozatuk kiskorú volt.
Állami gondozott gyerekek számára létesítendő lakásotthonok ellen tiltakoznak Tolnán. A város képviselő-testülete csütörtökön határozatban kérte, hogy az intézményeket ne a településen helyezzék el.