Dobrev Klára üzent, szerinte a Budapesti Javítóintézet letartóztatásban lévő exigazgatójának igenis volt kiskorú áldozata

2025-09-25 17:30:00 CEST

Egy 13 éves kislány igenis kiskorú, az orális szexre kényszerítése igenis pedofília – hívta fel a figyelmet a Demokratikus Koalíció elnöke.

Üzenem Gulyás Gergelynek, Tuzson Bencének, Kocsis Máténak, Orbán Viktornak és magának Zsolti bácsinak: egy 13 éves kislány igenis kiskorú, az orális szexre kényszerítése igenis pedofília – áll Dobrev Klárának csütörtökön lapunkhoz is eljuttatott közleményében Magyarázatként a Demokratikus Koalíció elnöke hozzátette, hogy Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter az aznapi kormányinfón azt állította, hogy nincs kiskorú áldozata a Budapesti Javítóintézet, vagyis a Szőlő utcai gyermekotthon letartóztatásban lévő igazgatójának, Juhász Péter Pálnak.

– Ez tényszerű hazugság. A NER most úgy tesz, mintha a zaklatásakor 13 éves Adrienn nevű kislány soha nem is létezett volna. Róla azért tudunk, mert az a nő beszélt róla, aki az első jelzést tette. Igaz, ez még nem a Szőlő utcában történt, hanem Juhász Péter Pál korábbi munkahelyén, a Magvető utcai lakásotthonban. De ha a Szőlő utcában történt volna, akkor nyilván erről sem tudnánk, hiszen maga a rendőrség íratott alá titoktartási nyilatkozatot minden Szőlő utcai érintettel – tette hozzá az ellenzéki politikus, aki szó szerint idézte, hogy mit mondott Reviczky Krisztina a Magyar Jelennek, aki az első jelzést tette a Szőlő utca későbbi igazgatója ellen.

„Nevelőtanárként dolgoztam a Magvető utcai lakásotthonban, aminek akkor a vezetője Juhász Péter volt. És az elején még talán nem tűntek fel annyira nekem ott dolgok, de voltam éjszakás. Tehát időnként a nevelőket berakják éjszakára, és az egyik szolgálatomban bejött a Péter és kivitte az egyik kislányt, egy Adrienn keresztnevű kislányt, aki akkor még nem volt egészen 14 éves. És este 10 órakor bejött a Péter, mondta, hogy a kislányt kiviszi, mondom hova? És erre elvitte. Hajnalban hozta vissza a kislányt, aki nagyon zaklatottan érkezett, bevágta a Daewoo-nak - akkor olyan kocsija volt a Péternek – úgy az ajtaját, hogy zengett az egész környék, berohant a kislány nagyon zaklatott lelki állapotban volt, a tanárival szemben pont volt egy tusoló, oda berohant, bevágta maga után az ajtót, és akkor még telefonon zihálva beszélt a Péterrel, mondott egy elég csúnya mondatot, nem tudom, hogy mondhatom-e,..

Inkább nem szó szerint mondom, tehát hogy ne engem kényszeríts orális szexre, hanem az élettársadat, akkor ugye volt a Péternek egy élettársa, és akkor így bekopogtam, mondtam, hogy úristen, mi történt, és láttam, hogy a kislánynak a blúza ki van gombolva, az egész nyaka, az egész mellkasa tűzpiros volt a gyereknek,

és így zihált az idegességtől” – hangzik az idézet a szélsőjobboldali Mi Hazánk Mozgalomhoz közel álló lap, a Magyar Jelen cikkéből.

Ha tudomására jut, hogy egy gyermek bajba jutott, felmerül a bántalmazás gyanúja, vagy veszélyeztető helyzetet észlel, értesítse az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat lakhely szerint illetékes intézményét, vagy jelentse azt a nap 24 órájában ingyenesen, névtelenül hívható +36-80-21-20-21-es gyermekvédő hívószámon!