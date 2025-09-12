Senki nem ellenőrzi, hogy a gyámhatósági határozat után megfelelő helyre került-e, milyen a sorsa, az élete egy gyereknek. Erről is beszélt lapunknak az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Szilvási Lénát egy tízéves autista kislány ügyében kerestük.
A támadás szemtanúja volt a pár 3 éves közös gyermeke, és az anya korábbi kapcsolatából született 9 éves kisfia.
A gyámhatóságoktól a bíróságokhoz kerül márciustól a gyermekek láthatásának végrehajtása.
Bár volt felesége olykor megakadályozza a láthatást, a rapper nem fél, hogy kislánya elhidegül tőle.