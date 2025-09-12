Hiába van láthatás, mégsem találkozhat nagyszülő és unoka, és senki nem ellenőrzi, megfelelő helyre került-e a tízéves autista kislány

Senki nem ellenőrzi, hogy a gyámhatósági határozat után megfelelő helyre került-e, milyen a sorsa, az élete egy gyereknek. Erről is beszélt lapunknak az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője. Szilvási Lénát egy tízéves autista kislány ügyében kerestük.