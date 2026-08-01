A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvény társadalmi egyeztetése során a Magyar Helsinki Bizottság több módosító javaslatot is benyújtott, amelyeket el is fogadott a jogalkotó. Léderer András, a szervezet főmunkatársa arról beszélt, milyen garanciális elemeket tartottak fontosnak és mi változott általuk. Interjú.
Folytatjuk a munkánkat, erre kötelez minket a Magyar Helsinki Bizottság története, ezt várják tőlünk az ügyfeleink is – mondja Léderer András. A kormány által vegzált civilszervezet munkatársának, ha két éve bárki azt mondja, külön kormányzati tévéreklám fog futni a Helsinki Bizottság ellen, kineveti.
Hiába az erős az állami ellenszél menekült ügyben, sok civil komoly energiát fektet a migránsok megsegítésébe. Pályaudvarokon bázisokat állítottak fel, ahol nap közben fogadják a vonattal érkező, egyetlen magyar nyelvű okmánnyal útnak eresztett embereket. Nem tesznek sokat, vizet és ételt osztanak nekik, valamint segítenek az eligazodásban. A migránsok mégis hálásak érte, mert tudják meg kell becsülniük minden percet.