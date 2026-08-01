Valódi összefogás a pályaudvaron

Hiába az erős az állami ellenszél menekült ügyben, sok civil komoly energiát fektet a migránsok megsegítésébe. Pályaudvarokon bázisokat állítottak fel, ahol nap közben fogadják a vonattal érkező, egyetlen magyar nyelvű okmánnyal útnak eresztett embereket. Nem tesznek sokat, vizet és ételt osztanak nekik, valamint segítenek az eligazodásban. A migránsok mégis hálásak érte, mert tudják meg kell becsülniük minden percet.