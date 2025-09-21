Legyünk kispolgárok!

Meghagyták a mesejelleget, a csengő-bongó Heltai Jenő rímeket a Vígszínház Eszenyi Enikő által rendezett, Lumpáciusz és Vagabundusz előadásában. A szöveg szintjén most nincs különösebb modernizálás, megmaradt a bájos történet.