A másik sárba tiprásának nincs köze egy normális társadalom légköréhez – jelentette ki lapunknak a Hősök terén tartott demonstráció egyik résztvevője.
A Nemzeti Színház főigazgatója nem igazán találta el az igazságot, amikor a két balesetet szenvedő színész, Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó kártérítéséről beszélt.
Rímbe szedték az évet.
Meghagyták a mesejelleget, a csengő-bongó Heltai Jenő rímeket a Vígszínház Eszenyi Enikő által rendezett, Lumpáciusz és Vagabundusz előadásában. A szöveg szintjén most nincs különösebb modernizálás, megmaradt a bájos történet.