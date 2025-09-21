„Reméljük, hogy 2026-ban jön a nép” – Nagy tömeg tiltakozott a Hősök terén a gyűlöletkeltő orbáni propaganda ellen

Orbán-kormány;tüntetés;Gryllus Dorka;Hősök tere;propaganda;gyűlöletkeltés;Lengyel Tamás;Molnár Áron;Loupe Színházi Társulás;

2025-09-21 20:45:00 CEST

A másik sárba tiprásának nincs köze egy normális társadalom légköréhez – jelentette ki lapunknak a Hősök terén tartott demonstráció egyik résztvevője.

„M.csk.s F.d.sz!” – a kisföldalattira felszállva rögtön ez a felirat fogadott egy pólón. A Hősök terénél csaknem teljesen kiürült a zsúfolt szerelvény, a Szépművészeti Múzeum oldalán felállított színpadnál háromnegyed órával a kezdés előtt már ezres nagyságrendű tömeg gyülekezett. A közeli Lendvay utcában lévő Fidesz-székházat rendőrsorfal védte, pár száz méterrel odébb, a Városligeti Műjégpályánál rendőrségi kisbuszok sorakoztak.

Levegőt! – József Attila versének címét vette kölcsön a Loupe Színházi Társulás, amikor ezzel az elnevezéssel demonstrációt hirdetett szeptember 21-ére, a magyar dráma napjára. A vasárnap kora esti tiltakozás a megosztó politikai kampányok ellen szólt.

A szervezők felhívása felidézte, hogy a legutóbbi nemzeti konzultáció reklámjaira több mint 10 milliárd forint közpénzt költöttek el, miközben az alulfinanszírozott egészségügyből és a gyermekvédelemből nap mint nap jönnek a rémhírek. Ez a pénz mehetne kórházakra, gyermekotthonokra és segítő szakemberekre, oktatásra és a társadalmi mobilizáció elősegítésére, vagy például a független, szabad, kritikus kultúra támogatására.

A Loupe alapítói – Horváth János Antal művészeti vezető, rendező, író, valamint Lengyel Tamás, Lovas Rozi, Molnár Áron színész – a nyáron jelentették be, hogy Orbán Viktor kormányfőnek és Rogán Antalnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének címezve petíciót indítanak. A vasárnapi tüntetéshez hasonlóan ebben azt követelték, hogy szabadítsák meg a köztereket és a közösségi médiát a politikai indulatkeltéstől és félrevezetéstől, vessenek véget a közpénzből finanszírozott gyűlöletkampányoknak.

„Mi élhető országot szeretnénk, ahol az emberek szabadon, félelem nélkül gondolkodhatnak, vitázhatnak és élhetnek együtt. A város nem kampányfelület. Ne legyen több politikai plakát a köztereken!” – írták. Eredetileg 200 ezer aláírás összegyűjtését tervezték, ehhez képest a csatlakozók száma ma már a 235 ezerhez közelít.

A petíció sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hogy népszavazási kezdeményezéssel élnek: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben tiltsa meg a félrevezetésre, félelemkeltésre, indulatkeltésre vagy ellenségképek építésére alkalmas, közpénzből finanszírozott hirdetések megjelenítését?”

A Hősök terén tartott demonstráció erre a kezdeményezésre is szerette volna felhívni a figyelmet. A rendezvény Facebook-oldalán mintegy 5 ezren ígérték részvételüket, és további 25 ezren jelezték vissza, hogy érdeklődnek az eseményt iránt. Nem merjük azt állítani, hogy a valóságban is ennyien megjelentek, de kezdésre nagyjából kétharmadáig, később pedig teljesen megtelt a tér.

A szervezők – mivel az eseményt pártpolitikán kívüli kiállásként határozták meg – mindenkit arra kértek, hogy ne vigyen pártzászlót, pártlogót vagy párthoz köthető politikai transzparenst. Bár láttunk egy tiszás pólót viselő résztvevőt, a kérést szinte mindenki betartotta.

Országunkat elmebeteg emberek vezetik, elmebeteg célokkal! – hirdette egy felirat a színpad közelében. A kézzel írt táblát tartó férfi – az egy éve nyugdíjas Tibor, aki korábban földmérő mérnökként dolgozott – elmondta a Népszavának, hogy a transzparenst külön erre az alkalomra készítette. Akármelyik oldalt nézzük is – tért rá a rendezvény apropójára –, a (hazug) propagandának nincs köze a demokráciához, ahogyan a gyűlölködésnek, a másik sárba tiprásának sincs köze egy normális társadalom légköréhez.

Ezen mindenképpen változtatni kell – jelentette ki. Hozzátette: aránytalanok azok az eszközök, amelyeket a kormánypárt felhasználhat a kampány során. Amúgy tíz éve jár rendszeresen ellenzéki tüntetésekre, egyszer még egy fideszes demonstrációra is elment. Akkor is táblát vitt magával:

„Gyurcsányt a Hír TV-be, Orbánt az ATV-be!”.

A 72 éves Ferenc egy Ady Endrétől vett idézettel készült, a Dózsa György unokája című vers részletét írta ki: „Ha jön a nép, hé, nagyurak, mi lesz? Rablóváraitokból merre fut hitvány hadatok?”. Transzparensét kifejezetten a vasárnapi tüntetésre szánta, de megmutatta a szöveg által eltakart karikatúrát is, ami viszont régebbi termék volt. Próbáljuk a körülményekhez képest szalonképesen visszaadni, amit láttunk: Orbán Viktor nyelve Putyin fenekénél matat, miközben Trump hátulról Orbánon dolgozik. Orbán Viktor két tűz között van – magyarázta.

Kérdésünkre, hogy miért pont ezt az Ady-idézetet választott, röviden válaszolt:

Mert aktuális. Reméljük, hogy 2026-ban jön a nép.

Elmesélte, hogy 1989-ben ő is bontotta a szögesdrótot (értsd: a vasfüggönyt) Fertőrákosnál. „Reménykedtem, hogy jobb világ jön, és ide jutottunk. Sajnos, a mi felelősségünk, hogy ide jutottunk”. Szerinte most a fiatalokat kellene buzdítani, hogy „rakják rendbe” az országot.

Fiatalokból máskülönben nem volt hiány a Hősök terén. Az egyik fiatal férfi, aki a barátjával érkezett, lapunknak nyilatkozva közölte,

nem tudja, mit sikerül elérni a demonstrációval, de mindenképpen próbálkozni kell. Ha ugyanis nem tesszük, akkor esély sincs semmire.

A Magyarországon uralkodó állapotok jellemzéséhez némi adalék lehet, hogy jobbnak látta, ha nemcsak a keresztnevét tartja titokban, de még az életkorát sem árulja el.

A tüntetés pontban hatkor kezdődött, a színpadon színészek, többek közt Gryllus Dorka, Földes Eszter, Váradi Gergely szavalta el József Attila Levegő című versét. A stafétát Bródy János vette át, aki elénekelte Marianna-árok című dalát az összegyűlt tömegnek.

Tízmilliárdok mentek el az adóként befizetett pénzünkből a köztereink, a kapcsolataink szennyezésére, egy olyan országban, ahol egyébként hetente siklik ki egy vonat, és a betegek a kórházakba maguknak vihetik a vécépapírt is” – mondta Rainer-Micsinyei Nóra színész, aki alternatív nemzeti konzultációs kérdésekkel is készült. „Egyetért-e azzal, hogy a kormány adóforintjainkat zebrákra, antilopokra és százmilliós táskákra költi, miközben a magyarok harmada a létminimum alatt él? Egyetért-e azzal, hogy másfél évvel a kegyelmi botrány után még mindig nem tudjuk, kinek a kérésére adott a volt köztársasági elnök kegyelmet egy pedofil bűnsegédnek?” – sorolta Rainer-Micsinyei Nóra.

A beszédek között többször is különböző alternatív plakát ötletek felsorolása hangzott el, Farkas Izsák zenei kíséretében. Először civilek elképzelésit olvasták fel a Loupé társulat tagjai. Többek között a felelős állattartásról, szabadságról, összetartozásról, az igazi magyarságról szóló üzeneteket. Az elképzelt plakátok hangsúlyozták az egészségügyi szűrések fontosságát, népszerűsítették az olvasást, de nagymamák receptjeit is bemutatták. A Hintalovon Alapítvány plakátötletei is elhangoztak, például, hogy a gyerekek védelme közös felelősségünk.

Tapasztó Orsolya mentálhigiénés szakember a színpadra lépre figyelmeztetett: „Amikor a hatalom gyűlöletet sugároz, az egy gyerek szívéig ér el. És mikor egy gyerek minden nap azt hallja, hogy egyes embercsoportok veszélyesek, rosszat akarnak nekünk, akkor ő nem egy politikai üzenetet fog hallani, ő azt tanulja meg, hogy nem vagyok biztonságban, félnem kell attól, aki nem olyan, mint én. Vagy még rosszabb, lehet, velem van a baj, én vagyok az oka” – fogalmazott.

Pottyondy Edina tartalomgyártó pedig a propaganda kegyetlenségéről beszélt és felemlegette a nemrég elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt, Szabó Zsoltot, aki nem sokkal a helyi újság lejárató cikke után öngyilkos. Beszédét egy jó tanáccsal zárta: „Amit tehetünk, hogy szolidárisak maradunk az áldozatokkal, háromig számolunk, mikor kommentelünk, és jövő tavasszal elzavarjuk ezt a kormányt, ahogy 1956-ban mondták a nagyszüleink, ruszkik haza.” Az influenszert Halász Judit videóüzente követte, aki többek közt azt mondta a résztvevőknek: „Tegyünk a gyűlölet ellen”.

Végül a szervezők, Lengyel Tamás, Molnár Áron, Lovas Rozi és férje, Horváth János Antal mondott közösen beszédet. Lovas Rozi hangsúlyozta, ő színész, keresztény vallását gyakorló kétgyerekes családanya, de fél és szorong, mert „ a fejem fölött zajló hazug csatározások szétszakítják a családomat, a hazámat.”

Molnár Áron a közbeszéd miatti frusztráltságáról mesélt a közönségnek, és arról is említést tett, hogy jobboldalon vannak olyanok, akik örülnének, ha meghalna. (Ezzel Jeszenszky Zsolt HírTv-s mondataira utalt.) Szintén visszaidézte Szabó Zsolt esetét, ami szerinte azt mutatja, a propaganda ölni is képes.

Lengyel Tamás zárta a beszédeket: – Magyarország csak akkor lehet erős, ha nem ellenségekből, hanem társakból áll. Csak akkor lehet otthon, ha nem a félelem, hanem a szeretet lakja be. Elég volt az uszításból, elég volt a hergelésből, elég volt a gyűlöletkeltésből – mondta. – Beszélgessünk, mosolyogjunk egymásra, és segítsünk egymáson. Békét, empátiát, új Magyarországot – fogalmazott vastaps közepette a színész.