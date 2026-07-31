Máig cseng a fülemben Schubert: A pisztráng című dala, amelyet gimnáziumban annyira kedveltünk, hogy még az iskolafolyosón is énekeltük. De aki egyszer megérezte a frissen sült pisztráng illatát a Garadna-patak partján, annak Lillafüred örökre egyet jelent majd ezzel az egyszerű, mégis utánozhatatlan fogással, és nemcsak a hűs bükkerdők vagy a barlangok miatt fog visszajárni a vidékre. A lillafüredi pisztráng története azonban jóval többről szól, mint egy népszerű kirándulóhely büféjéről. Ember és a természet együttműködését, a több mint egy évszázados haltenyésztési hagyományt jelenti, és azt, hogyan válhat egy egyszerű sült hal egy egész vidék gasztronómiai jelképévé.
Múlt szerdán tűnt el az idős asszony.
Ketten könnyebben megsérültek.
A keddi és szerdai kiadós havazás okozta fakidőlések miatt rövidebb útvonalon közlekedik a lillafüredi kisvasút hétvégén - közölte a vasutat működtető Északerdő Zrt. az MTI-vel pénteken.
Orbán Viktor politikai évértékelője, biztonságpolitikai kérdések, a bürokrácia csökkentése, az oktatás, a földárverések helyzete szerepel egyebek mellett a Fidesz-KDNP frakciószövetségének lillafüredi kihelyezett ülésén - mondta Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerdán sajtótájékoztatón, a tanácskozás helyszínén.
Meghalt egy külföldi motoros Lillafürednél, amikor egy alagút falának ütközött - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.