Megvan a Forradalom lángja - Követelik a visszaállítását

Megvan a Forradalom lángja - tudatta tegnap Facebook-oldalán Magyar Fruzsina, aki azt követeli, hogy a szobrot ismét állítsák fel eredeti helyén, a Kossuth téren. Mécs Imre, az Ötvenhatos Emlékbizottság elnöke lapunknak örömmel újságolta, hogy a 2012-ben elhunyt Lugossy Mária szobrászművész alkotását az egyik nyergesújfalui kőfaragó telepen, önkéntesek segítségével találták meg. A szobrot helyre lehet állítani, ha a hatalom akarja - fogalmazott.