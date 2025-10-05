Hallgatás ötvenmillióért

Három hete határozatban utasította a kormány a fejlesztési minisztert, azonnal bontsa fel az M4-es építőivel a szerződést. Ez azóta sem történt meg. A fővállalkozók második hónapja várják, hogy a kormány hivatalosan tájékoztassa őket, ennek tartalmától is függ, indítanak-e pereket.