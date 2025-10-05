Az XI. kerületi metróállomás területét kiürítették, a járatok egyelőre ott nem állnak meg, a BKK buszok, villamosok igénybevételét javasolja.
Nem várt helyen lehet pancsolni, kár, hogy ezzel lényegében életveszélyessé válik a közlekedés.
Pedig már négy éve átadták. És még nincs is vége a pereskedésnek, a kivitelező további összegeket követel, a BKV pedig nem hajlandó peren kívül megegyezni.
Három hete határozatban utasította a kormány a fejlesztési minisztert, azonnal bontsa fel az M4-es építőivel a szerződést. Ez azóta sem történt meg. A fővállalkozók második hónapja várják, hogy a kormány hivatalosan tájékoztassa őket, ennek tartalmától is függ, indítanak-e pereket.
Műszaki okok miatt nem közlekedik a 4-es metró a Szent Gellért tér és Keleti pályaudvar között - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) fődiszpécsere hétfő délután az MTI-vel. A Fővám téri megállónál füstöt észleltek, egy ember a liftben rekedt.
Az M4-es metró átadásával a VIII. kerületi Keleti pályaudvar Kerepesi út felőli fizető parkolójának funkciója megváltozott: a területen megszűnt a nyilvános parkolás, helyette trolivégállomás, valamint taxik és MÁV-gépkocsik számára fenntartott várakozóhelyek kerültek kialakításra. Parkolni a pályaudvar Thököly út felőli oldalán lehet - figyelmeztet honlapján a BKK.