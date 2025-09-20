Saját céljaira használja a botrányt Fidesz

Nagy szorgalommal építgeti a fideszes médiagépezet a Gyermekrák Alapítvány elnöke körüli botrányt: tegnap másodjára is megszólalt a Fidelitas, kedden pedig még az Emberi Erőforrás Minisztériuma (Emmi) is kifakadt az ügyben. Az intenzív médiakampányt azonban feltehetően nem a kormányoldal hirtelen felháborodása, hanem hideg politikai számítás magyarázza.