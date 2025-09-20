A szervező cég azt állítja, hogy magánadományaiból bérelik ki a Papp László Budapest Sportarénát az Orbán-féle Digitális Polgári Körök nagygyűlésére

nagygyűlés;Papp László Budapest Sportaréna;magánadományok;Digitális Polgári Körök;

2025-09-20 08:02:00 CEST

Magánadományokból az egyik legnagyobb beltéri rendezvényhelyszínt Magyarországon. Igaz, a fideszes Nemzeti Ellenállási Mozgalom is magánadományokból dobta össze Európa legdrágább online hirdetési kampányának a költségeit is.

Hivatalosan magánszemélyek adományaiból származó összegből bérelik ki Magyarország egyik legnagyobb beltéri rendezvényhelyszínét, a Papp László Budapest Sportarénát arra a nagygyűlésre, amelyet az Orbán Viktor által elindított mozgalom, a Digitális Polgári Körök tartanak szombaton – derül ki abból a válaszból, amelyet a szervező cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. adott a Telex kérdésére.



A portál cikke szerint eleinte nem volt világos, hogy a nagygyűlést hivatalosan ki és milyen pénzből szervezi, végül Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkárt, a digitális polgári körök közösségi koordinátora árulta el, hogy a szervező a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Ennek a cégnek az egyetlen tagja és ügyvezetője Partos Bence pszichológus, aki Nagy Jánossal együtt a tagja az Orbán Viktor vezetésével megalakult első Digitális Polgári Körnek is.

„A rendezvényt a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a Digitális Demokráciafejlesztési Alapítvány támogatásából szervezi, aki a támogatását magánszemélyek adományaiból nyújtja”

– írta a Telexnek Partos Bence a a nagygyűlésről.

Korábban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke írt arról, hogy a Digitális Polgári Körök első országos találkozója egymilliárd forintba kerül. Szerinte a költségeket adófizetői pénzből állják.

A Népszava kérdésére nemrég az Európa legdrágább politikai YouTube-hirdetéseit futtató fideszes szervezet, a Nemzeti Ellenállási Mozgalom egyik tagja is azt mondta, hogy magánadományokból működnek.

A Digitális Polgári Köröket Orbán Viktor a 2025. július 28. tusványosi beszédében hívta életre a korábbi mozgalma, a Harcosok Klubja viszonylagos kudarca után. Szombati nagygyűlése előtt listázták is a Fidesztől független sajtót, benne a Telexszel és a Népszavával.