Herczku Ágnes kalandvágyó bandázása

Herczku Ágnes Bandázom című albuma bekerült az európai világzenei toplista élmezőnyébe. A lemezbemutató koncertet szeptember 27-én, vasárnap este rendezik a Zeneakadémián. A közelgő budapesti Womexen is nagy érdeklődéssel várja a szakma és a közönség a néptáncosként indult, kiváló énekesnő produkcióját. Már a következő CD-jét is tervezi – Ágnes asszony balladái címmel.