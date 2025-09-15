A doki nem megy az idegeimre

Mivel elpanaszoltam a nőgyógyászomnak, majd a háziorvosomnak, hogy mostanában komolyabban szédülök, ezért úgy határoztak, persze külön-külön, hogy elküldenek ideggyógyászhoz. Már megjártam a magyar egészségügy jó pár rendelését, de valahogy az ideggyógyász eddig kimaradt. Másik ilyen a súlyfürdő, ami roppantul izgatja a fantáziámat, de hiába, mert a reumatológus sosem akart erre a bulira beutalni. Aztán lehet, ez is a korral jár. Bár két hónappal később jutottam be az ideggyógyászatra, mint ahogy a tüneteket produkáltam, és igazából abban a pillanatban, amikor oda kerültem, már semmi nyoma nem volt a szédüléseimnek, gondoltam, jó kislány leszek, mégiscsak előre egyeztetett időpontra érkezem, és milyen jól tettem, hogy elmentem.