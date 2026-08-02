A világon hatodik legjobbnak lenni valamiben – azért az elég menő, nem? Németh Attila virágkötőmester nemrégiben ezzel a helyezéssel – és több száz fotóval meg életre szóló élményekkel – tért haza Szingapúrból, ahol a világ legnagyobb szabású kertészeti kiállításán és virágkötészeti versenyén képviselte hazánkat merész kompozícióival.
A címvédő magyar válogatott 17-4-es győzelmet aratott a Dél-afrikai Köztársaság csapata felett a Kazanyban zajló vizes világbajnokság férfi vízilabdatornájának második fordulójában, s a harmadik kör eredményétől függetlenül már csoportelső, azaz automatikusan negyeddöntős.
A kivándorlás generációs probléma, a fiatal nemzedék egésze szembesül a maradni vagy elmenni kérdésével - mondta az MTI-nek Ferge Roland filmrendező, akinek El című munkája elismerő oklevelet kapott a vasárnap véget érő 64. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinalén.
Ferge Roland, a BKF Művészeti Karának friss diplomása EL című, fekete-fehér rövidfilmjét elismerő oklevéllel jutalmazta a berlini nemzetközi filmfesztivál Generation programjának nemzetközi zsűrije.