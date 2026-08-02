Szép magyar sikert hozott a szingapúri virágkötészeti verseny

A világon hatodik legjobbnak lenni valamiben – azért az elég menő, nem? Németh Attila virágkötőmester nemrégiben ezzel a helyezéssel – és több száz fotóval meg életre szóló élményekkel – tért haza Szingapúrból, ahol a világ legnagyobb szabású kertészeti kiállításán és virágkötészeti versenyén képviselte hazánkat merész kompozícióival.