Több mint százmillió forintos pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját és társát

A gyanúsítottak a korábbi intézetis lányok futtatásából származó több mint 108 millió forintnak részben a feléből két budapesti ingatlant és szintén két értékes autót vettek. Bántalmazásról továbbra sincs szó, pedig Juhász Péter Pált eredetileg amiatt jelentették fel.