A gyanúsítottak a korábbi intézetis lányok futtatásából származó több mint 108 millió forintnak részben a feléből két budapesti ingatlant és szintén két értékes autót vettek. Bántalmazásról továbbra sincs szó, pedig Juhász Péter Pált eredetileg amiatt jelentették fel.
"Megtagadtam a vallomástételt (…), akkor teszek vallomást, ha megismerkedtem az ügy irataival."
Meggyanúsította a Központi Nyomozó Főügyészség azt a férfit, aki a budapesti Üllői úton februárban a két rendőr halálával végződő közlekedési balesetet okozhatta.