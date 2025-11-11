Több mint százmillió forintos pénzmosással is meggyanúsították a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatóját és társát

emberkereskedelem;pénzmosás;kényszermunka;meggyanúsítás;Szőlő utca;hamis magánokirat felhasználása;Budapesti Javítóintézet;Juhász Péter Pál;

A gyanúsítottak a korábbi intézetis lányok futtatásából származó több mint 108 millió forintnak részben a feléből két budapesti ingatlant és szintén két értékes autót vettek. Bántalmazásról továbbra sincs szó, pedig Juhász Péter Pált eredetileg amiatt jelentették fel.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Budapesti Javítóintézet volt igazgatóját és társát jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének és pénzmosás vétségével is meggyanúsította – jelentette be ki a Központ Nyomozó Főügyészség (KNYF) lapunkhoz is eljuttatott közleményéből. A Juhász Péter Pállal szembeni újabb megalapozott gyanú lényege szerint a Szőlő utcai javítóintézet korábbi vezetője emberkereskedelem és kényszermunka bűntettének elkövetése során a társával – a sértettek korábbi hátrányos szociális helyzetét és a közöttük lévő befolyási viszonyt kihasználva, magas szintű anyagi biztonságot és egzisztenciát ígérve – három nehéz sorsú személyt prostitúciós tevékenység folytatására, majd az így megszerzett bevételük átadására bírta rá.

„A gyanúsítottak az így megszerzett legalább 108,6 millió forint eredetét – annak érdekében, hogy bűncselekményből származó pénzből vásárolt vagyontárgyakat ne lehessen a javítóintézet volt vezetőjéhez kötni – oly módon leplezték, hogy összesen legalább 49 348 000 forintot két budapesti ingatlan és két nagy értékű gépkocsi vételárába fektették. Ezen vagyontárgyak tulajdonosa névleg a volt igazgató társa lett, akit egyébként Budapest Főváros Kormányhivatala 2014. év vége és 2015. év vége között szociálisan rászorultként tartott nyilván” – olvasható a KNYF közleményében.

Az ügyészség adatai szerint a fennmaradó összegeket a gyanúsítottak a mindennapi szükségleteikre fordították, továbbá a volt igazgató több mint 59 290 000 forintot a lakásán és a javítóintézeti irodájának páncélszekrényében készpénzben, valamint több bankszámlán tartott. Az is kiderült, hogy Juhász Péter Pál ezekből az összegekből újabb ingatlan vásárlását tervezte oly módon, hogy – a pénz bűnös eredetének leplezése céljából, illetve hogy azt ne lehessen hozzá kötni – az ingatlan tulajdonosa névleg szintén a társa lett volna. Az ingatlant azért nem tudta végül megvásárolni, mert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói őt és társát elfogták, őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.

– A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala a készpénzt, a bankszámlákon lévő pénzeket és a gépkocsikat lefoglalta, illetve gondoskodott az ingatlanok zár alá vételéről. A fentiek miatt a gyanúsított – az eddig közölt emberkereskedelem és kényszermunka bűntettén, folytatólagosan elkövetett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettén és többrendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségén túl – megalapozottan gyanúsítható jelentős értékre üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével és pénzmosás vétségével – tették hozzá.

Az ügy eredetileg bántalmazás miatt indult, a javítóintézet korábbi vezetője és élettársa, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró legutóbb 2025. november 29-ig hosszabbította meg. Mint ismert, Juhász Péter Pált 2025 májusában tartóztatták le emberkereskedelem és kényszermunka miatt úgy, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság )SZGYF) korábban még bántalmazás miatt jelentette fel. Igazgatói ténykedéséről a volt Tegyesz-vezető, Kusllits Gábor adott egy messzire visszhangzó interjút a Válasz Online-nak, amelyben a Fidesz-KDNP legfelső köreiig érő botrány, az úgynevezett Zsolti bács-ügy lett. Eközben az ügyben megszólaltak Juhász Péter Pál szexuális visszaéléseinek az áldozatai is, a javítóintézeti exigazgató minden jel szerint kiskorú lányokat is futtatott prostituáltként.