Tolakszik a tavasz - Melegedés várható az utolsó januári hétvégén

A következő napokban is lehet még párás, ködös az idő, de emellett napsütésre és csapadékra is számítani kell. Melegszik a levegő január utolsó hétvégéjén, a hőmérséklet több helyen a 10 Celsius-fokot is meghaladhatja. Pénteken eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, észak felől egyre több helyen alakul ki eső, zápor, majd északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, de délen és keleten estig felhős marad az ég. Az esti órákban ismét több helyen képződik köd. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4, a legmagasabb plusz 3 és 10 fok között alakul.