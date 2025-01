- A hét elején marad a hideg, aztán nagyot fordul az időjárás

időjárás;előrejelzés;ónos eső;melegedés;figyelmeztetés;csapadék;

2025-01-20 09:19:00 CET

A hét elején még marad a borult, párás, helyenként ködös idő, majd a hét közepe felé melegedés kezdődik, vasárnap pedig már 14 fokot is mérhetünk – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Hétfőn borús időben lesz részünk, legfeljebb a hegycsúcsok emelkedhetnek ki a felhőzetből, ott várható napsütés. Szitálás, ónos szitálás, illetve hószállingózás is előfordulhat. Sopron térségének kivételével gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet -3 és +1 fok között valószínű, a napos hegycsúcsokon azonban ennél több fokkal enyhébb idő lehet.

Kedden is borult, párás idő valószínű, de kissé növekszik a csapadékhajlam. Hószállingózás, szitálás, ónos szitálás, főleg a keleti országrészben pedig ónos eső is várható. Utóbbi miatt tizenegy vármegyére (Pest, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A légmozgás mérsékelt marad, a csúcsérték -3, +1 fok között valószínű.

Nagyrészt szerdán is borús idő várható, de a Dunántúlon lehetnek nagyobb felszakadozások is a felhőtakaróban. Délelőtt a keleti tájakon előfordulhat gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a Dunántúlon lehet időnként élénk széllökés. A hőmérséklet hajnalban -5, +1, kora délután -1, +6 fok között alakul.

Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég. Helyenként előfordulhat eső, a hegyekben havas esőre is számítani kell. A déli szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban -3, +2, kora délután általában 5 és 12 fok között alakul, de északkeleten ennél hidegebb is lehet.

Pénteken kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet. Többfelé várható eső, zápor. A déli, délnyugati szél élénk, főként a Dunántúlon erős lesz. A minimum -1 és +6, a maximum 5 és 12 fok között változik.

Szombaton és vasárnap változóan felhős lesz az ég. Reggel pára-, illetve ködfoltok lehetnek, néhol pedig tartósabban megmaradhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű, de a délnyugati szél időnként megélénkül. Szombat hajnalban -1, +5, délután 5, 13 fok valószínű, vasárnap 5, 14 fok közötti maximumokat mérhetünk.