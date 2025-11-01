A rendőrség, a katasztrófavédelem, a BKK és a MÁV-Volán is felkészült.
A sírkertek meghosszabbított nyitvatartással működnek a fővárosban.
Noha többnyire nem így gondolunk rá, de egy temetkezési hely önmagában képzőművészeti és művészettörténeti értékeket is hordozhat. Nincs ez másként Budapest egyik legrégebbi, ma is használatban lévő temetőjével sem. A Kerepesi úti temető százhetven éves történelmével, hatalmas parkosított területével, valamint kiemelkedő sírszobraival kultuszhellyé és a turisták kedvelt célpontjává is vált mára
La Catrina eredetileg egy díszes női népviseletbe öltöztetett csontváz, népi figura. José Guadalupe Posada karikatúra-művész alkotásaként vált elengedhetetlen kellékévé a mexikói halottak napi ünnepségeknek.
A Fülöp-szigeteken a hozzátartozók mindenszentek napján kimennek elhunyt szeretteikhez a temetőkbe, és gyertyát gyújtanak, illetve megtisztítják a sírokat.