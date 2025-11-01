A Fidesz-kormányok idején eddig két új munkaszüneti napot vezettek be, mindkettő keresztény vallási ünnephez kötődik. A Jobbik arról szeretne népszavazást, hogy december 24-ét is nyilvánítsák piros betűs ünneppé.
A mindenszentek ünnepéhez és a halottak napjához kapcsolódó időszakban országszerte fokozott rendőri jelenlétre kell számítani.
Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan keresik fel a hét végén szeretteik sírját, ezért a temetők vasárnap estig hosszabb ideig tartanak nyitva. Ma, mindenszentek ünnepén a budapesti Farkasréti temetőben tartanak központi megemlékezést.