Megdicsőült lelkek, akik kimaradtak a naptárból

A Fidesz-kormányok idején eddig két új munkaszüneti napot vezettek be, mindkettő keresztény vallási ünnephez kötődik. A Jobbik arról szeretne népszavazást, hogy december 24-ét is nyilvánítsák piros betűs ünneppé.