Útinform: megnövekedett menetidőre kell számítani a városok belterületi szakaszain és a temetők környékén

baleset;figyelmeztetés;Útinform;mindenszentek ünnepe;

2025-11-01 12:36:00 CET

A 4-es főúton három személyautó ütközött össze Törökszentmiklós térségében.

Mindenszentek ünnepe, illetve a temetői forgalom miatt e hétvégén megnövekedett menetidőre kell számítani a városok belterületi szakaszain és a temetők környékén. Fokozott figyelemmel közlekedjenek! - figyelmeztetett az Útinform.

A tájékoztatás szerint a 4-es főúton három személyautó ütközött össze Törökszentmiklós térségében. A 120-as kilométernél megállították a forgalmat.

Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon, az 54-es kilométertől a 19-es kilométerig több kilométer hosszan csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja használható. Hegyeshalom irányába a külső és a leállósáv használható. Az Útinform kiemeli, fontos tudni, hogy aki a főváros felé tart, és a szemközti oldal belső sávját választja, az az 54-es és a 19-es kilométerek közötti szakaszon sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Az említett szakaszon az első elérhető lehajtási lehetőség az M1-es és az M0-s autóút csomópontja.

Az M2-es autóúton, Vác térségében burkolatfelújítás kezdődött. Budapest felé a 45-ös és a 43-es kilométer között a belső sávot lezárták - írták.