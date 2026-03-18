Két nappal a parlamenti választás előtt.
A vízilabdasport nemzetközi vezetőségének az a célja, hogy a férfiakhoz hasonlóan a nőknél is 12 csapat szerepelhessen az olimpián, ami minden bizonnyal azzal jár majd, hogy a csapatok kerettagjainak száma csökkenni fog - mondta tegnap Molnár Tamás, az Európai Úszó Szövetség (LEN) vízilabda technikai bizottságának magyar tagja.
Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót beválasztották a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség (FINA) sportolói bizottságába.
Ma este akár bajnokot is avathatnak Egerben a férfi vízilabda-bajnokság fináléjában, ugyanis a hazaiak összesítésben 2-1-re vezetnek a Szolnok ellen, és már csak egy győzelem kell nekik ahhoz, hogy megvédjék a címüket.