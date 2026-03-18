Azahriah, Molnár Tamás, Dé:Nash – Rendszerbontó Nagykoncertet rendez a Puzsér Róbert-féle Polgári Ellenállás

Két nappal az országgyűlési választások előtt, április 10-én péntekre úgynevezett Rendszerbontó Nagykoncertet hirdetett a Puzsér Róbert nevével fémjelzett Polgári Ellenállás mozgalom, fellépők gyanánt pedig egészen illusztris társaságot sikerült összeszedniük.
„Ami ma a kultúra, holnap az a politika, a történelem pedig arra tanít, hogy a toll erősebb fegyver, mint a kard. A hazai moszkovita illiberalizmussal szemben táplált társadalmi elégedetlenséget a jelenkor költői és dalszövegírói csatornázzák, a nylvánosság szerepe pedig itt és most az, hogy a tizenhat év alatt felgyűlt rendszerbontó indulatból a kultúra nagyszabású közösségi élményét formálja meg” - olvasható a Hősök terére szervezett esemény Facebook-leírásában.
Úgy folytatták: „a választást megelőző pénteken sorra hangerőt adunk az elaljasult hatalommal szemben kritikus daloknak, hogy megmutassák és a választók tömegében tudatosítsák: véget ért a következménytelenség kora.” A szervezők egyúttal mindenki szavazásra buzdítottak április 12-én, hogy „elbontsuk a hűbéri államrendet, hogy kiszabadítsuk a hazánkat Oroszország szövetségéből, és hogy közösen felépítsünk egy szabad és nyugatos Magyarországot.”
A fellépők listája egyelőre nem teljes, de eddig a következő nevek várhatók:
Azahriah
Ivan and the Parazol
Molnár Tamás
Co Lee
Dé:Nash
Killakikitt
Hétköznapi Csalódások
Kardos-Horváth János
A bejelentés szerint összesen több mint harminc előadó lép majd a Rendszerbontó Nagykoncert színpadára azért, hogy - mint fogalmaztak - a kultúra erejével segítsék a rendszerváltást. Az érdeklődőket arra kérték, pártjelvényeket ne hozzanak, továbbá, hogy ha tehetik, támogassák anyagilag a rendezvényt.