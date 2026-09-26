Fényterápiával dobják fel a bezártság miatt rosszkedvű kanadaiakat

Március közepéig látható Montrealban az a fényinstalláció-együttes, amit azért készítettek kanadai művészek, hogy a járvány miatt egyre jobban buborékba kényszerülő városlakók mindennapjait fényterápiával színesítsék. Montrealban a középületeket is színes fényekkel világítják meg, de délután hattól hanginstallációk is halhatók. Körülbelül öt percig szívdobogás hallatszik, a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek és az egészszégügyben dolgozók melletti szolidaritás jegyében, a kiállítási darabokon pedig képeket láthat Québec tartományról a látogató.