Szokatlan megoldást választott Szlovákia a montreali országúti világbajnokság férfi elitversenyére: mivel egyetlen nevezett versenyzője sem tud rajthoz állni, a válogatott egyik masszőrje indul a vasárnapi mezőnyversenyen.
Ideiglenesen leállították a repülőtér teljes forgalmát.
A címvédő és a világbajnoki pontversenyt vezető Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája diadalmaskodott a vasárnapi Forma-1-es Kanadai Nagydíjon, ezzel növelte előnyét az összetettben.
A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző ilyen sikeresen szerepelt a vb-n.
Március közepéig látható Montrealban az a fényinstalláció-együttes, amit azért készítettek kanadai művészek, hogy a járvány miatt egyre jobban buborékba kényszerülő városlakók mindennapjait fényterápiával színesítsék. Montrealban a középületeket is színes fényekkel világítják meg, de délután hattól hanginstallációk is halhatók. Körülbelül öt percig szívdobogás hallatszik, a járvány miatt nehéz helyzetbe kerültek és az egészszégügyben dolgozók melletti szolidaritás jegyében, a kiállítási darabokon pedig képeket láthat Québec tartományról a látogató.
Sajtóértesülések szerint az épületben túszokat ejtettek. A környék le van zárva, a rendőrség mindenkit kér, hogy ne menjen arra.
A 20 éves szegedi versenyző 1:28.898 perces idejével közel fél másodpercet faragott az 1:29.369 perces régi csúcson.
Liu Shaolin Sándor megmentette a magyarok becsületét a gyorskorcsolya-vb-n.
A Babos Tímea, Lucie Safarova kettős kikapott a 2.7 millió dollár összdíjazású montreali keménypályás női tenisztorna első fordulójában.
Könnyen előfordulhat, hogy az öt évvel ezelőtti kaotikus Forma-1-es Kanadai Nagydíjhoz hasonló futam vár ránk Montréalban. A Red Bull ismét ellopná a showt a Mercedestől.
Cirque Éloize az április 22-én és 23-án a Budapest Arénában látható produkciója két rivális városi banda napi harcait mutatja be, úgy, hogy az egyének útkereséséről és önkifejezéséről is szól.