A jármű pontos típusát a helyszínen nem tudták megállapítani, de egy BMW R75 vagy DKW NZ 350 lehet.
Este hét óra után történt a tragédia.
A címvédő brit Billy Bolt győzelmével zárult szombaton a Papp László Budapest Sportarénában a SuperEnduro GP motoros világbajnoki sorozat idei második fordulója. Hétezer néző kísérte figyelemmel a hét világbajnokot is felvonultató mezőny versenyeit. Bolt mögött a sportág egyik legeredményesebb versenyzője, a lengyel Taddy Blazusiak végzett másodikként, míg a szintén brit Jonny Walker harmadikként. A junior-vb mezőnyben Zsigovits az első futamon harmadik, összesítésben pedig hatodik lett.
Ökologikus, innovatív és gazdaságos a napenergiával is táplált új olasz motorkerékpár - írtaa rinnovabili.it. A Termal csoporthoz tartozó Wayel Electricbikes fejlesztette ki a bolognai egyetem Rinnova kutató társaságával együttműködésben.
Teherautónak rohant egy motoros a pörbölyi vasúti átjáróban. A kétkerekű utasa a helyszínen életét vesztette.