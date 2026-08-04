Superenduro: Ezeket a fiúkat nem érdekli a gravitáció (fotók)

A címvédő brit Billy Bolt győzelmével zárult szombaton a Papp László Budapest Sportarénában a SuperEnduro GP motoros világbajnoki sorozat idei második fordulója. Hétezer néző kísérte figyelemmel a hét világbajnokot is felvonultató mezőny versenyeit. Bolt mögött a sportág egyik legeredményesebb versenyzője, a lengyel Taddy Blazusiak végzett másodikként, míg a szintén brit Jonny Walker harmadikként. A junior-vb mezőnyben Zsigovits az első futamon harmadik, összesítésben pedig hatodik lett.